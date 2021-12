Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

YALÇIN: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ Karşılaşmanın ilk yarısından memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, "İlk bölümü yorumlarsak bizim istediğimiz gibi oldu. Kontrolümüzde geçti. Golü bulduk, sonrasında da birçok pozisyonu gole çeviremedik. Çok rahat olacağını düşünsek de maçın 60'tan sonra psikolojik olarak takım geri çekildi. Diğer maçların psikolojik baskısı da vardı tabii. Sonrasında bir gol yedik. İlk yarıdaki oyuna göre bunu beklemiyorduk ama tabii futbolda böyle şeyler olabiliyor. 1-0 hiçbir zaman net bir skor değildir futbolda haliyle beraberlikle ayrılıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı. "GHEZZAL BİRAZ YORULDU" Ghezzal'ı oyundan almasıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Ghezzal biraz yorulmuştu, oraya Can'ı çekerek biraz daha güçlü tutmak istedik. Düşüncemiz buydu ancak kenarda biz bunu düşünsek de giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor ancak bu sene oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların ne yazık ki bir katkısı olmuyor. Arkadaşlarına yardımcı olamıyorlar bu da oyunun gidişatını etkiliyor tabii" dedi. "İNŞALLAH DÜZELİRİZ" Uzun süredir bir düşüşte olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Sezon başında bize bu durumda olacağımızı söyleselerdi inanmazdık. Bu kadar kötü gidişat nasıl böyle uzun sürer inanmazdık. Ben yıllarca Anadolu takımlarında da çalıştım bu kadar uzun bir düşüş yaşamadım. Oyuncularımla iyi antrenman yapıyoruz, maçı ilk yarı da bitirebilirdik ancak gol şansı bulduğunuzda atmanız gerekiyor. Atamayınca engel olamadık tabii. İnşallah düzeliriz. Oyunculara yeniden kazanma alışkanlığı kazandırmaya çalıştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta başlarız kazanmaya" şeklinde konuştu. "CAN İYİ OYNADI" Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Can Bozdoğan 'ın performansını da değerlendiren Yalçın, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Can çok iyi oynadı. Ayağı iyi. 20 yaşında olmasına rağmen sorumluluk alıyor. Kendisini tebrik ediyorum, inşallah böyle devam eder." KUTLU: KAZANMAYA YAKIN OLAN TARAF BİZDİK

Kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirten Hakan Kutlu, "Öncelikle Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini öğrendik, geçmiş olsun diyelim. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerine koyarak devam ediyoruz. Beşiktaş'ın sorunları vardı. Çıkış maçı olarak görüyorlardı. Biz de üç puan alıp dipten kurtulmak istiyorduk. İyi bir maç çıkardık. Puan kötü değil ama kazanabilirdik. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Maçın hakemini tebrik ederim, sonuca etki edecek bir hata yapmadı. Bir takımın reaksiyon göstermesi kolay değil. Kötü giden bir takımı düzeltmek zor bir şey. Sergen hoca da aynısını yaşıyor, biz de. İki takımı da tebrik ediyorum. 1 puan bu maç için kötü değil bizim için" ifadelerini kullandı.

- Arslanoğlu