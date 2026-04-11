Beşiktaş, Nilüfer'i 30-27 Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı beşinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 30-27 mağlup etti.
Beşiktaş, Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 15-14 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, salondan 30-27 galip ayrıldı.
