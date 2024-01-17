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Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarla maçın hazırlıklarına başladı. Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaparken diğer futbolcular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
17.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:10
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü Pendikspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen isimler yenilenme idmanıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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