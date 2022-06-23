Beşiktaş, Fernandes'i açıkladı

Romain Saiss 'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferlerine devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. "Zarif, sağlam, estetik" başlığıyla yayınlanan videoda Fernandes'e hoş geldin denildi.

Kaynak: İHA

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