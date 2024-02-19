Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş: "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

19.02.2024 15:58
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Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan Emirhan, 14 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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