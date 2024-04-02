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Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor'u 40-38 yenerek galip geldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor'u 40-38 yenerek galip geldi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor'u 40-38 yenerek galip geldi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 19-19'luk eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da çekişmeli geçen karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip, 40-38 galip ayrıldı.

02.04.2024 17:55
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor'u 40-38 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 19-19'luk eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da çekişmeli geçen karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip, 40-38 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor'u 40-38 yenerek galip geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor'u 40-38 yenerek galip geldi - Son Dakika
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