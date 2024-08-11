Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 Yendi

Spor

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benaser, Ntcham, Holse, Muja, Schindler, Moundilmadji

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile

Goller: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 35 Paulista (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muja, Dk. 45+2 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 17 Masuaku (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 2-0 önde tamamladı.

16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.

26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.