Beşiktaş, Şeref Bey'i Andı - Son Dakika
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Beşiktaş, Şeref Bey'i Andı

13.06.2026 13:03
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Beşiktaş Kulübü, Ahmet Şerafettin Bey'i vefatının 93. yılında kabri başında andı.

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 93. yıl dönümünde kabri başında andı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Şeref Bey'in Yahya Efendi Dergahı'ndaki kabrinde gerçekleşen törene divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, gayrimenkul ve yatırımlar ile kadın futbol ve cimnastik faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ve Beşiktaş Müzesi danışmanı Zulal Gök ile eski yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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