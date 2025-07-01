Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması olarak gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?