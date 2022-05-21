Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı

21.05.2022 21:31
Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Vodafone Park'ta 42. dakikada Rahmanovic'in attığı gole 90+1. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle cevap veren Beşiktaş, sezonu 59 puanla bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ismael iç sahada 5 puan topladı

Beşiktaş'ta 31. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park'ta sezonu 1 puanla noktaladı.

İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.

Larin'e ıslıklı veda

Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan ve henüz siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan Cyle Larin oyundan alınırken seyirciler tarafından yuhalandı.

60. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Kanadalı oyuncu kulübeye gelirken, Beşiktaşlı taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.

Çebi ve yönetime tepki

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.

Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.

Vida taraftara veda etti

Siyah-beyazlı kulüpte 4. sezonunun sonunda sözleşmesi sona eren ve devam etmesi beklenmeyen Domagoj Vida maçın ardından sahaya girerek Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaştı.

Siyah-beyazlı taraftarların tribünlere çağırdığı Hırvat futbolcu, bütün tribünleri dolaşarak izleyicileri selamladı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar İttifak Holding Konyaspor maçından notlar İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement