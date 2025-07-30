Beşiktaş, Shakhtar ile kritik maçta - Son Dakika
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Beşiktaş, Shakhtar ile kritik maçta

30.07.2025 10:39
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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile rövanş maçında en az 3 farklı galibiyet arayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk'in konuğu olacak. Polonya'nın Krakow şehrindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda yarın TSİ 21.00'de oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup olarak, dezavantajlı bir skorla sahadan ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için rakibini en az 3 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. 3 farklı galibiyetlerde Beşiktaş adını bir üst tura yazdıracakken, Beşiktaş'ın 2 farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Shakhtar'ın herhangi bir skorla alacağı galibiyet, beraberlik ve Beşiktaş'ın tek farklı galibiyetlerinde ise üst tura çıkan taraf Ukrayna ekibi olacak.

GEDSON FERNANDES, RUSYA'DA

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçta sol açıkta görevlendirdiği Portekizli orta saha oyuncusu, rövanş mücadelesi öncesinde Spartak Moskova'ya transfer oldu. Dün bonservisinin Benfica'daki yüzde 50'lik kısmı için 10 milyon Euro ödenen Gedson Fernandes, Shakhtar ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takımdan ayrıldı. Dün vize işlemlerini yapan Portekizli orta saha, akşam saatlerinde Rusya'nın yolunu tuttu.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU SON ANTRENMANDA BELLİ OLACAK

Dizinde ödem bulunan yeni transfer Orkun Kökçü'nün de kritik mücadelede ilk 11'de forma giymeme ihtimali bulunuyor. Yarın karşılaşmanın oynanacağı Reymana Stadyumu'nda son antrenmanını yapacak siyah-beyazlılarda, Orkun Kökçü'nün son durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in 4-2 kaybedilen ilk maçın kadrosunda iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Solskjaer, Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson ile dizindeki ödem bulunan Orkun Kökçü'nün yerine Kartal Kayra Yılmaz ve Joao Mario'yu 11'de sahaya sürecek.

Kalede eldivenleri Mert Günok'a emanet edecek olan Norveçli teknik adam, savunma hattını Svensson, Paulista, Uduokhai ve Jurasek'ten oluşturacak. Orta alanda Demir Ege Tıknaz ve Kartal'ı sahaya sürecek olan Solskjaer; sağ kanatta Rashica, 10 numarada Rafa Silva, sol kanatta ise Joao Mario'yu görevlendirecek. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise İngiliz golcü Tammy Abraham olacak.

Siyah-beyazlı ekibin Shakhtar karşısında muhtemel 11'i şöyle: "Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Shakhtar ile kritik maçta - Son Dakika

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