Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

03.09.2022 09:14
Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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