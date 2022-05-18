Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 21 Mayıs Cumartesi günü konuk edecek Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre taktik çalışan siyah-beyazlılar, şut antrenmanıyla günü noktaladı.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah idmanıyla devam edecek.