Beşiktaş\'ta olağanüstü seçimli genel kurul Sinan Erdem\'de, Başkan Adalı oy kullandı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Tek aday olarak seçime giren Başkan Serdal Adalı oyunu kullandı. 4 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, "Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bundan sonraki günlerde inşallah daha iyi hizmet etmeye gayret edeceğiz. Camiaya layık olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.