Beşiktaş'ta oy verme tamamlandı, Düren katılımı güven oylaması olarak değerlendirdi

BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren, "Bunu bir güven oylaması gibi görmek lazım. Tek adaylı bir seçim ama katılımın böyle yüksek bir rakama ulaşmış olması; camianın, doğru işler yapıldığı ve doğru kişilerle yüründüğü zaman desteğini esirgemeyeceğini gösterdi" dedi.

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi tamamlanarak sayıma geçildi. Başkan Serdal Adalı'nın listesinde yer alan yeni yönetim kurulu üyeleri Mete Düren ve İpek Gençer Yağcı, kongre sürecine ve yeni döneme dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetim kurulunda yer alan Mete Düren, camiadan hiçbir zaman kopmadığını belirterek başkan Serdal Adalı'nın teveccühüyle bu görevi büyük bir gururla kabul ettiğini söyledi. Tek adaylı seçime gösterilen yüksek katılımın önemine dikkat çeken Düren, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç uzaklaştım diyemeyeceğim, sizlerle beraberdik zaten. Ancak başkanımızın bir teveccühüdür bu. Daha evvel de birkaç kere böyle bir teklif getirmişti ama iş yoğunluğu nedeniyle pek imkan olmamıştı. Bu sefer hakikaten kıramayacağım bir şekilde teveccüh gösterince kabul ettim. Bir Beşiktaş kongre üyesinin yaşayabileceği en büyük şereflerden, gururlardan biridir yönetimde yer almak. Öncelikle camiaya teşekkür etmek isterim. Gerek dünkü mali kongreye gerek bugünkü olağanüstü seçimli kongreye çok büyük destek gösterdiler. Bunu bir güven oylaması gibi görmek lazım. Tek adaylı bir seçim ama katılımın böyle yüksek bir rakama ulaşmış olması; camianın, doğru işler yapıldığı ve doğru kişilerle yüründüğü zaman desteğini esirgemeyeceğini gösterdi. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için böyle bir camianın desteğini arkamıza almanın sadece bizim için değil; tüm takım, teknik heyet ve oyuncular için de çok önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah bugünkü mutluluğumuzu sezon sonunda şampiyon olarak tekrar paylaşmak nasip olur."

İPEK GENÇER YAĞCI: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Başkan Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde yer alan İpek Gençer Yağcı, ilk kez bir yönetim kurulunda görev alacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek duyduğu mutluluğu ve gururu paylaştı. Yağcı, "İlk seçimim ve ilk yönetim kurulu üyeliğim olduğu için biraz heyecanlıyım. Bugün çok mutlu ve çok gururluyum. Hem babamın hem de eşimin ailesinden büyüklerimizin Beşiktaş'ta eski yönetici olması ve benim de şu an bu göreve gelmem beni çok mutlu ediyor, gurur veriyor. Başkanımızın listesinde yer almak uzun zamandır istediğim bir şeydi ve bugün gerçekleşti. Sağ olsun, bu isteğimde babam da beni çok destekledi" diye konuştu.