Seçim heyecanı süren Beşiktaş'ta transferde de gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Rio Ave'ye kiralık olarak gönderilen Demir Ege Tıknaz'ın gelecek sezonda da takımda olmayacağı açıklanmıştı. Demir Ege'nin ardından bir ayrılık daha kesinleşti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın takımdan ayrılacağını açıkladı. Suudi ekibinin Kongolu oyuncunun opsiyonunu kullanacağını belirten Adalı, 1.5 milyon euro karşılığında transferin gerçekleşeceğini dile getirdi.
Bu sezon Al-Kholood formasıyla 27 maça çıkan Muleka, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı - Son Dakika
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