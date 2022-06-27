Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

27.06.2022 17:15
Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Valerien Ismael ile genç futbolcular Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Oğuzhan Akgün ve Semih Kılıçsoy, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ismael ile futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: AA

Valerien Ismael, Necati Bilgiç, Altunizade, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı - Son Dakika
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