Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 38-26 yendi.
Üçeveler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 18-12 önde tamamladı. İkinci yarı farkı daha da açan siyah-beyazlılar, sahadan 38-26 galip ayrıldı.
Beşiktaş, ligdeki 9. maçını da kazanarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. İlk yenilgisini alan Nilüfer Belediyespor ise 15 puanla 2. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan 9. Haftada Farklı Galibiyet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?