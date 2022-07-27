Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda

27.07.2022 19:43
Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti.

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek isteyen genç oyuncuya Çebi, "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, sarılırız" dedi.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren ve İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bugün kulübe gelerek Başkan Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına veda etti. Başkan Çebi'ye "Hakkınızı helal edin" diyen Rıdvan, "Asıl sen hakkını Beşiktaş'a helal et" cevabını aldı. Çebi genç oyuncuya "Senden tek bir isteğim var. Ülkeni öyle bir temsil et ki, Avrupa'da Beşiktaş altyapısının ne kadar dürüst ve karakterli bir insan yetiştirdiğini herkese göster. Yolun açık olsun" ifadelerini kullanırken Rıdvan Yılmaz da bu sözler üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek istedi. Bunun üzerine de Çebi "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, gençlerimize sarılırız" diyerek genç futbolcuya sarıldı. Çebi'nin sözleri sonrasında Rıdvan Yılmaz duygu dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Glasgow Rangers, Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda - Son Dakika
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