Emirhan İlkhan, Torino formasını giydi - Son Dakika
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Emirhan İlkhan, Torino formasını giydi

10.08.2022 11:19
Emirhan İlkhan, Torino formasını giydi

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan yeni takımının forması giydi.

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan yeni takımının forması giydi.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino ekibine transfer oldu. İtalyan takımı 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş, bu futbolcunun bir sonraki satışından, bonservis gelirinin yüzde 15'ini alacak.

Torino da 18 yaşındaki futbolcunun transferini resmi internet sitesinden açıkladı ve başarılar diledi. Kulübün yaptığı açıklamada sağlık kontrollerinden ve imza töreninden fotoğraflar da paylaşıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emirhan İlkhan, Torino formasını giydi - Son Dakika

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