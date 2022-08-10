Emirhan İlkhan'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı - Son Dakika
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Emirhan İlkhan'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı

10.08.2022 12:02
Emirhan İlkhan'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı. İlkhan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum" dedi.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino ekibine transfer oldu. İtalyan takımı 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlılara veda etti. Emirhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş ailem. Bir veda yazısı olarak değil bir teşekkür yazısı olarak paylaşıyorum bu yazıyı. Duygularımı, düşüncelerimi, hislerimi ve son bir haftada yaşananları kelimelere dökmek çok zor ancak bunu sizlere borçlu olduğumu düşünüyorum. Geride bıraktığımız sezonun ortasından itibaren bu takımın bir parçası haline geldim ve sizlerin sonsuz desteği, kendime verdiğim sözler ve taraftarlık duygumla çıktım her maça. İlk maç, ilk kupa, ilk gol ve evimizde sizlerin önünde oynamanın duygusunu tecrübe ettim. Seçmeleri kazandığım o gün, okuldan antrenmana koşarak gittiğim günler bunun hayaliyle yaşayan bir genç olarak tarifi olmayan duygulardı. Beni büyüten, her zaman yanımda olan ailemin bende ne kadar emeği varsa kulübümün de bende o kadar emeği oldu. Yaşım genç olsa da bunun her zaman bilincinde olarak hareket ettim. Ben Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra değil bu kulübün kapısından ilk girdiğim andan itibaren burada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Bu formayı giydikten sonra Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim de vardı elbet. Kimileriniz şu an bunun erken olduğunu düşünüp bana kızıyor olabilir, kimileriniz bu yolda beni destekliyor olabilir. Bunun yoruma açık bir konu olduğunu biliyorum. Her bir taraftarımızın düşüncesine saygı duyuyor ve sizleri anlayabiliyorum. Avrupa'da futbol oynamak için kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum. Taraftarı olduğum kulübümü, sizleri ve Türk futbolunu başarıyla temsil etme gayretinde olacağım. Bende emeği olan antrenörlerimize, kulüp personelimize ve oynadığım her maç beni tüm kalbiyle destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar kavuşmak üzere, hoşça kalın." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emirhan İlkhan'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı - Son Dakika

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