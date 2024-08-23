Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Haftaya daha farklı olacak

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının ardından yaptığı açıklamada, "Haftaya daha farklı olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Bronckhorst, "Maça iyi başladık. İlk yarıda oyun kontrolümüz altındaydı. İkinci yarıda zemin kurudukça top kayıpları yaptık. İki gol bulduk. Maçı bitirebilirdik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. Haftaya farklı bir maç olacak. Daha iyi bir zeminde oynayacağız. Deplasmandan beraberlikle dönmek kötü değil. Ndour ve Rafa iyi oynadı. Genel olarak iyiydik. Bu maçı analiz edeceğiz. Rakibin güçlü yönlerinin farkındayız. Rövanş maçında taraftarlarımızın önünde istediğimiz gibi oynayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL