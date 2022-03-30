Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.03.2022 00:57
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement