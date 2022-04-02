Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

02.04.2022 15:21
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından sona erdi. Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat sürdü. Milli takımlarından dönen futbolcular Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Trabzonspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.


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Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika


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