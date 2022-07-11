TİROL- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ağrıları sebebiyle dinlendirilen Josef de Souza katılmazken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Emirhan İlkhan takımdan ayrı çalıştı.

Isınma ve stretching yaparak idmana başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, antrenmanın bu bölümünden sonra kendi programları doğrultusunda çalıştı.

Beşiktaşlı oyuncular, son bölümde üç gruba ayrılarak 9'ar kişilik turnuva maçıyla idmanı noktaladı. Turnuva maçı esnasında ayağına aldığı darbeyle kısa süreli sakatlık geçiren Welinton Souza, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

Üçlü turnuvayı ise Emre Bilgin, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Abdullah Aydın, Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan turuncu takım kazandı.

İdmanı Kenan Karaman'ın anne ve babası da takip etti.

Serdar Saatçı, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz, idmanın sona ermesinin ardından koşu çalışmaları gerçekleştirdi.