Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

29.07.2022 21:02
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı ve çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Sampdoria ekibi ile yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta maç yapacak.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta yönetimin teknik direktör Valerien Ismael'e inancı tam Beşiktaş'ta yönetimin teknik direktör Valerien Ismael'e inancı tam Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 02:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement