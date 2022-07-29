Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı ve çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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