Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar, ikinci etap için Avusturya ve Slovenya'ya gidecek.

09.07.2024 16:10
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 13.00'te özel bir uçakla Avusturya'nın Graz şehrine gidecek. Kartal daha sonra karayoluyla Slovenya'nın Maribor kentine giderek çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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