Beşiktaş Yöneticisi Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine tepki gösterdi

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, daha önce A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un son kararla Ümit Milli Takımı'na gönderilmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Uçar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy'un formunun zirvesinde olduğunu vurgulayan Uçar, şu görüşlere yer verdi:

"Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız? Ligin parlayan yıldızı, gençlerin ilham kaynağı olmuş bir oyuncuyu 5 dakika bile oynatabilmek sadece ona değil Türk futboluna verilecek en büyük ödül olurdu. Ümit Milli Takım planlamasına dahil edildiği açıklamasının sıradan bir bahane olduğu aşikardır. Bu kararın son dakikada alınmış, içinde anlamı olan bir karar olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek tek bir ipucu bulamıyoruz."

Genç futbolcularına yapılan muameleyi kabul etmediklerini aktaran Uçar, "Genç bir oyuncunun duygularıyla oynama hakkını nereden buldunuz? Milli Takım ülkenin takımıysa adil ve hakkaniyetli olun. Olamıyorsanız, vicdanlı davranın. Ümit Milli Takım'da Semih'e ihtiyaç vardı cümlesiyle yapılacak açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Morali bozulmuş, motivasyonunu kaybetmiş bir oyuncunun Ümit Milli Takım'a ne kadar katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takım'a geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu bir gerçektir. Bu kararı aldıranları kınıyoruz. Türk futboluna genç oyuncu yetiştirmeye ve onlara forma vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.