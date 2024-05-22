Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır

Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe idaresinde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesi siyah-beyazlılar, saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Toplantının ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma organizasyonu yapan siyah-beyazlı takım, idmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor karşılaşmasının taktiği üzerinde durdu. - İSTANBUL