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Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı - Son Dakika

Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

30.11.2021 18:56
Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

Bölgesel Amatör Lig'de hafta sonu kendi sahasında Beyköy Belediyespor ile mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor, zemini yenilenen Şehit Vefa Karakurdu Beyçayır Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı.

Bölgesel Amatör Lig'de hafta sonu kendi sahasında Beyköy Belediyespor ile mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor, zemini yenilenen Şehit Vefa Karakurdu Beyçayır Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı.

Geçtiğimiz hafta oynadığı Devrek Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Kdz. Ereğli Belediyespor, 5 Aralık Pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynayacağı Beyköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Zemini yenilenen sahada çalışmalarına başlayan Ereğli Belediyespor'da hedef galibiyet. Eflatun beyazlılar uzun bir aradan sonra kendi saha ve seyircisi önüne çıkacak. Beyköy Belediyespor maçına taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı
Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı
Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı
Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı
Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

Ereğli Belediyespor, Amatör Lig, Devrek, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı - Son Dakika Spor


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