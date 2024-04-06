Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor\'u 42-29 mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-29 yendi.
Konuk takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-16 önde kapadı.
İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettiren Beykoz Belediyespor, karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.
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Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Gelişim Ligleri U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğu Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve taraftarlarla kutlayan takım, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde paraşütçüler, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için uçuş gerçekleştirdi. Fenomen Hava Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.
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