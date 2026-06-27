Beylikova Spor Üzerine Önemli Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikova Spor Üzerine Önemli Ziyaret

Beylikova Spor Üzerine Önemli Ziyaret
27.06.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in başarılı sporcuları, Müdür Gülmez'i ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Eskişehir'de önemli başarılar elde eden sporcular, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'e ziyarette bulundu.

Kick Boks İl Şampiyonası, 14 Haziran 2026 tarihinde düzenlenmişti. Şampiyonada Betül Sakarya, 60 kilogram kategorisinde Eskişehir İl Şampiyonu olurken, Oğuz Kaan Akyüz 27 kilogram ve Nadime Berra Akyüz ise 47 kilogram kategorilerinde Eskişehir İl İkincisi olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

İlçenin gururu olan sporcular, antrenör Ömer Akyüz ve aileleriyle birlikte Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'i makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, sporcuların elde ettiği başarılar değerlendirilirken, Beylikova'da sporun gelişimi, gençlerin spora kazandırılması ve geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, sporcuları, antrenör Ömer Akyüz'ü ve fedakar ailelerini tebrik ederek, elde edilen derecelerin disiplinli çalışmanın, kararlılığın ve güçlü aile desteğinin en güzel karşılığı olduğunu ifade etti. Gülmez, "Bu madalyalar yalnızca sportif başarıyı değil, Beylikova'da gençliğe yapılan yatırımın, spora duyulan güvenin ve ortak emeğin somut sonucunu göstermektedir. Sporcularımızın kazandığı her başarı ilçemizin adını gururla duyururken, yeni nesillere de ilham kaynağı olmaktadır. Gençlerimizin yanında olmaya ve onların hayallerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Antrenör Ömer Akyüz ise, sporcuların büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, her zaman desteklerini hissettikleri Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, katkı sunan hayırseverlere ve sporcuların en büyük gücü olan ailelere teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Beylikova, sportif başarılarıyla adından söz ettiriyor

Spor altyapısını güçlendiren çalışmaları ve gençlere sunduğu imkanlarla Beylikova, bölgenin örnek ilçelerinden biri olmayı sürdürüyor. İlçede yetişen sporcuların ulusal başarı yolculuğunda attıkları her adım, Beylikova'nın spor vizyonunu daha da ileriye taşıyor. Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan projelerini aynı kararlılıkla sürdürerek yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğini bir kez daha vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beylikova, Eskişehir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beylikova Spor Üzerine Önemli Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:56
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
09:58
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:57:41. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikova Spor Üzerine Önemli Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.