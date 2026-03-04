Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

04.03.2026 22:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u 57. dakikada Alhan'ın golüyle mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sol taraftan Churlinov'un kullandığı kornerde kaleci Beytullah, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Keita'nın bekletmeden vuruşunda Ali Keten meşin yuvarlağı kale çizgisinin önünden uzaklaştırdı.

41. dakikada sol taraftan Keita'nın kullandığı serbest atışta penaltı noktasında yükselen Smolcic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

49. dakikada Kocaelispor savunmasının arkasına sarkan Mustafa Kaçan, orta alanda Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Melih Akdemir, faul kararı vererek Rivas'ı sarı kartla cezalandırdı. Ardından VAR tarafından pozisyonun monitörde incelenmesi tavsiye edildi.

52. dakikada VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem Melih Akdemir, sarı kartı iptal ederek Rivas'ı direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

57. dakikada sağ tarafta aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Emir Terzi'nin ara pasında Alhan Kurtoğlu'nun kale önünden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

83. dakikada sağ tarafta topla buluşan Agyei'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Beytullah'da kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Melih Akdemir, Abdullah Uğur Sarı, Kurtuluş Aslan

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah İpek, Emir Terzi (Recep Efe Koçak dk. 85), Ali Keten, Burak Yamaç, Ali Eren İyican (Taha Aydınlı dk. 73), Alhan Kurtoğlu (Göktan Işılak dk. 63), Alperen Yılmaz (Sedat Komi dk. 73), Eren Büyükbaş, Mustafa Kaçan, Arda Çeşmebaşı, Bartu Albay (Mustafa Berk Özköroğlu dk. 46)

Yedekler: Muhammed Fatih Yeniay, Batuhan Ekinci, Barış Zeren, Emre Can Yeşilöz, Berkay Tekke

Teknik Direktör: Efe İnanç

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Samet Yalçın (Serdar Dursun dk. 46), Dijksteel, Smolcic, Haidara (Balogh dk. 58), Keita (Show dk. 84), Nonge, Rivas, Furkan Gedik (Agyei dk. 46), Tayfur Bingöl (Ahmet Oğuz dk. 57), Churlinov

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Linetty, Ahmet Sagat, Esat Yusuf Narin, Arda Özyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Alhan Kurtoğlu (dk. 57) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Kırmızı kart: Rivas (dk. 52) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Ali Keten (Beyoğlu Yeni Çarşı), Nonge (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Kocaelispor, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

