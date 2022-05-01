Beypiliç Boluspor 1-2 - Son Dakika
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Beypiliç Boluspor 1-2

01.05.2022 18:07
Beypiliç Boluspor 1-2

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sezgin Çınar, Kemal MaviADANASPOR: Burak- Ulaş, Celil (Dk.82 İbrahim), Benasser, Bruns(Dk.90 Yiğithan), Evren (Dk.81 Harun), Cıss, Eren, Roche, İsmail, FıratcanBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani- Abdurrahim, Fethi, Eray (Dk.81 Tugay), Hakan, Gökhan (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sezgin Çınar, Kemal MaviADANASPOR: Burak- Ulaş, Celil (Dk.82 İbrahim), Benasser, Bruns(Dk.90 Yiğithan), Evren (Dk.81 Harun), Cıss, Eren, Roche, İsmail, FıratcanBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani- Abdurrahim, Fethi, Eray (Dk.81 Tugay), Hakan, Gökhan (Dk.82 Bregu),  Rossi, Emin (Dk.64 Arda) Abdurrahman, Berk, Balaj (Dk.73 Kassongo)GOLLER: Dk.16 Yohan Roche (Adanaspor) - Dk.35 Berk Yıldız, Dk.50 Gökhan Karadeniz (pen)  (Beypiliç Boluspor)SARI KART: İsmail, Burak, Roche, İbrahim (Adanaspor) - Abdurrahim, Tugay (Beypiliç Boluspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Adanaspor sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenildi.16'ncı dakikada Adanaspor'da köşe vuruşu kullanan Celil, içeri ortaladı. Roche'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.21'inci dakikada Adanaspor'da kaleci Burak hızlı oynamak istedi ancak top Balaj'a çarptı. Balaj'dan sekip kaleye yönelen topu Evren önledi.27'nci dakikada Boluspor'da Eray'ın pasında topla buluşan Roshi'nin vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.35'inci dakikada Boluspor'da topla buluşan Berk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.50'nci dakikada Boluspor'da penaltı kullanmak için topun başına gelen Gökhan, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2. 54'üncü dakikada Adanaspor'da köşe vuruşu kullanan Celil, topu içeri ortaladı. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde gol şansı arayan Adanaspor'a kaleci Selmani izin vermedi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Beypiliç Boluspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

- Adana
Beypiliç Boluspor 1-2
Beypiliç Boluspor 1-2
Beypiliç Boluspor 1-2
Beypiliç Boluspor 1-2
Beypiliç Boluspor 1-2
Beypiliç Boluspor 1-2
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Mehmet Türkmen, Beypiliç, Boluspor, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beypiliç Boluspor 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypiliç Boluspor 1-2 - Son Dakika
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