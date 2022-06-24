Beysu Konyaspor Basketbol, başantrenör Engin Gençoğlu'yla sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beysu Konyaspor'umuzun başantrenörü Engin Gençoğlu ile sözleşme yeniledik. 2022-2023 sezon sonuna kadar devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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