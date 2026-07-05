Beyza Nur Akkuş Avrupa Şampiyonluğu Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyza Nur Akkuş Avrupa Şampiyonluğu Peşinde

Beyza Nur Akkuş Avrupa Şampiyonluğu Peşinde
05.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor ve şampiyonluğu hedefliyor.

Bugüne kadar uluslararası müsabakalarda ikişer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu Beyza Nur Akkuş, 6-12 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını teknik direktör Erdem Yiğit yönetiminde Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine, güreşe 7 yıl önce başladığını söyledi.

Güreşle tesadüfen tanıştığına belirten Beyza Nur, "Güreş antrenörü Mustafa Çiftçi okulumuza gelip güreşi tanıtmıştı. 'Gelip güreşe katılmak isteyen var mı?' diye sormuştu. Onun sayesinde güreşe başladım." dedi.

Elde ettiği derecelerden bahseden milli sporcu, "Bugüne kadar 17 Yaş Altı Avrupa ve 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonlukları, 20 Yaş Altı Avrupa ikinciliği, 20 Yaş Altı Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Büyükler Avrupa üçüncülüğüm bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerini anlatan Beyza Nur, şöyle devam etti:

"20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Daha önce 20 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğum vardı. Bu sene de yine şampiyon olarak Avrupa şampiyonluğumu çiftlemek istiyorum. Bunun için var gücümüzle çalışıyorum. Çok verimli antrenmanlar yapıyoruz. En son Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldım, üçüncü oldum. Şimdi yeni bir şampiyonaya gidiyoruz. Orada da şampiyon olmak istiyorum."

Büyüklerde hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini vurgulayan Beyza Nur, "Hedefime yavaş yavaş ilerlediğimi düşünüyorum. Olimpiyatlara katılıp ülkemi ve bayrağımızı en güzel şekilde emsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Kastamonu, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyza Nur Akkuş Avrupa Şampiyonluğu Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

11:31
Dünyanın gözü Ankara’da Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: Beyza Nur Akkuş Avrupa Şampiyonluğu Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.