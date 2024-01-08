BİDEV, Samandağ\'da basketbol sahası açtı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" projesi kapsamında Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mağaracık Ortaokuluna kazandırılan basketbol sahasının açıldığı bildirildi.

Vakfın açıklamasına göre, BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın katkılarıyla BİDEV tarafından yaptırılan basketbol sahasının açılışına Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar ile BİDEV yetkilileri katıldı.

Öğrencilerin yeni sahalarındaki antrenman kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları sportif malzemeler de proje kapsamında karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, bu sosyal sorumluluk programı ile depremden etkilenen bölgelere odaklanarak o bölgelerde yaşayan gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun gençler üzerindeki gücü sayesinde daha iyi bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime katkı sağlamak istediklerini aktardı.

Bu amaçla çıktıkları yolculukta tesis konusunda yetersiz kalınan bölgelere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Teziç, "Bölgelere tesis kurulumu, malzeme eksiği olan noktalara malzeme desteği, eğitmen konusunda zayıf kalan yerlere eğitmen desteği gibi bir dizi fonksiyonel fayda içeren aksiyon planlıyoruz. İlk aşamada 10 pilot il belirledik. Bu okullarda da tesis ve malzeme konusunda adımlar atıp, çocuklarımıza eğitim desteği ve hayat becerilerine katkı konusunda da destek vererek onların gelişiminde pozitif etki yaratacağız." ifadelerini kullandı.