Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, gençler için sporun yeni merkezi açıldı.

Fatih Dönmez Kültür Merkezi bünyesinde kurulan Gölpazarı Spor Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla açılan akademide taekwondo, yoga, pilates, fitness ve jimnastik başta olmak üzere birçok spor branşı yer alıyor. Her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkan sağlayacak akademinin, ilçede sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına ve özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Sporun her yaş grubundan vatandaşımıza ulaşmasını önemsiyoruz. Gölpazarı Spor Akademisi'nin özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmesine, vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Akademimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.