Bilecik\'te 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası kamu kurumları takımlarıyla başladı

Bilecik'te 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası kamu kurumları takımlarıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası İstasyon Spor Salonu'nda başladı. Kamu kurumları takımları fair-play ve takım ruhuyla mücadele ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir turnuvanın keyifli geçmesini temenni etti.
Bilecik'te bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvası başladı.
Turnuva İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kamu kurumlarının takımları, turnuvada azim, takım ruhu ve fair-play anlayışıyla mücadele ederken, karşılaşmalarda heyecanlı anlar yaşandı.
Turnuvanın kamu çalışanlarını sporla buluşturması ve sporun birleştirici gücünü ortaya koyması hedeflenirken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Kamu çalışanlarımızı sporun çatısı altında buluşturan bu güzel organizasyonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Fair-play ruhunun ön planda olduğu, keyifli ve mücadele dolu bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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