Bilecik'te Amatör Spor Haftası başladı, gençler spor parkurlarında oyunlara katıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Amatör Spor Haftası başladı, gençler spor parkurlarında oyunlara katıldı

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Bilecik\'te Amatör Spor Haftası başladı, gençler spor parkurlarında oyunlara katıldı
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Bilecik'te 5-11 Ekim'de kutlanan Amatör Spor Haftası, Merkez Sentetik Saha'da düzenlenen etkinliklerle başladı. Gençler farklı spor branşlarının tanıtıldığı stantları ve parkurları deneyimlerken, İl Müdürü Ramazan Demir gençleri spor yapmaya davet etti.

Bilecik'te 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, coşkuyla başladı.

Merkez Sentetik Saha'da düzenlenen etkinliklere, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'un katıldı. Etkinlikte gençler, farklı spor branşlarının tanıtıldığı stantları ziyaret ederek hazırlanan spor parkurlarında çeşitli oyunlara katıldı. Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde gençler, sporun farklı branşlarını deneyimleme fırsatı bulurken, hazırlanan parkurlarda eğlenceli anlar yaşadı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, amatör sporun gençlerin hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Amatör Spor Haftası vesilesiyle gençlerimizi sporla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gençlerimizi farklı branşlarda spor yapmaya, hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Ramazan DemirBilecikGüncelSporSon Dakika

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