Bilecik'te 90+1. dakikasında hakem kural hatası yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı - Son Dakika
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Spor

Bilecik'te 90+1. dakikasında hakem kural hatası yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı

Bilecik'te oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında, 90+1. dakikada hakemlerin kural hatası yapması üzerine tartışma çıktı. Oyuncu değişikliği sonrası oyuna giren oyuncuya kırmızı kart gösterilince saha dışına alındı. Maç sonunda ise 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti ve oyuncuları hakemlere uzun süre itiraz etti.

05.05.2024 19:52
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- Bilecik'te 90+1. dakikasında hakem kural hatası yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı

Oyuncu değişikliği sonrası oyundan çıkan oyuncuya kırmızı kart gösterince oyuna giren oyuncu saha dışına alındı

BİLECİK - Bilecik'te oynana Bölgesel Amatör Lig'de 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Tavşanlı Tepecikspor arasındaki karşılaşmanın 90+1. dakikasında hakemlerin kural hatası yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Değişiklik sonrası çıkan oyuncuya kırmızı kart gösterince oyuna giren oyuncu saha dışına alındı.

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 90+1. dakikasında maç 0-0'lık sonuçla devam ederken, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyetin oyundan Burhan Beyazit'ı oyundan almak istedi. Maçın 4. hakemi Burak Koç, bu değişlikte geç kalınca maçın orta hakemi Mustafa Bayındır arasında bir iletişim sorunu yaşandı. Ardından oyundan çıkan Burhan Beyazit'ın olduğunu öğrenince oyuncuya, çıkmadığı için sarı kart gösterdi. Oyuncu da tabela numarasının kalkmadığı söylemesi de fayda etmezken, oyundan çıktıktan sonra 'Küfür' ettiği gerekçesiyle sarı kart iptal edilerek, direkt kırmızı kart gösterdi.

Yaşanan olaylarda maçın orta hakemi Mustafa Bayındır, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyetinden bir kişiye kırmızı kart gösterdi. Olaylar 5 dakika sürerken, maç 0-0'lık sonuçla bitti.

Maç sonu hakemlere 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti ve oyuncuları uzun süre itiraz etti.

Kaynak: İHA

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