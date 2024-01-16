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Bilecik'te Okul Sporları Yüzme Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Okul Sporları Yüzme Seçmeleri Yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşen okul sporları yüzme seçmelerine 70 sporcu katıldı. Müsabakalarda başarılı olan sporcular, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecekler.

Bilecik\'te Okul Sporları Yüzme Seçmeleri Yapıldı
16.01.2024 - 11:27,
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Bilecik'te Okul Sporları Müsabakaları çerçevesinde yüzme dalında il seçmesi gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşen okul sporları il seçmesine 70 sporcu katılım gösterdi.

Müsabakalarda 'Kurbağalama', 'Kelebek', 'Sırtüstü ve Serbest Stil' branşı kategorisinde yarışmalar yapıldı. 1'inci olan sporcular okullarını ve Bilecik'i Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

Müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerini takdim eden Vali Aygöl, "Yavrularımızı, ailelerini ve kıymetli hocalarını temsil ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek Türkiye Şampiyonasında sporcuları desteklemeye devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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