Bilecik'ten Yüzmede Büyük Başarı - Son Dakika
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Bilecik'ten Yüzmede Büyük Başarı

Bilecik\'ten Yüzmede Büyük Başarı
14.07.2026 11:33
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ANALİG Yüzme Müsabakalarında Bilecikli sporcular 8 madalya kazanarak takım üçüncülüğünü elde etti.

Bilecik'te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakaları gerçekleştirildi.

ANALİG Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakalarında ev sahibi sporcular önemli başarılara imza attı. Farklı kategorilerde mücadele eden Bilecikli yüzücüler toplam 8 madalya kazanırken, 14 Yaş Kız Takımı da 10 ilin katıldığı organizasyonda genel klasmanda üçüncü olarak Bilecik'e çifte sevinç yaşattı. Müsabakalarda Adanur Özdemir, 400 metre serbest stilde gümüş, 200 metre serbest stilde bronz madalya elde etti. Zeynep Zileli, 200 metre ferdi karışıkta gümüş, 200 metre kurbağalamada bronz madalyanın sahibi oldu. Zehra Karaçay ise 200 metre kurbağalama ve 400 metre serbest yarışlarında bronz madalya kazanırken, Pars Demir Tüzün de 200 metre sırtüstü yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyaya uzandı. Bireysel başarıların yanı sıra Bilecik 14 Yaş Kız Takımı, 10 ilin mücadele ettiği organizasyonda genel klasmanda üçüncü olarak takım kategorisinde de önemli bir başarı elde etti. Sporcuların ortaya koyduğu performans, organizasyona ev sahipliği yapan Bilecik'te büyük sevinç yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "İlimizde düzenlenen ANALİG Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakalarında sporcularımızın gösterdiği üstün performans hepimizi gururlandırdı. Kazanılan 8 madalya ve takım üçüncülüğü, sporcularımızın azminin, antrenörlerimizin emeğinin ve yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının önemli bir göstergesidir. Başarı elde eden tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Uğur Özdemir'i yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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