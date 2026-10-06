Bilecik U12 Ligi'nde BAF kaybetmeye devam etti, evinde Vitraspor'a 4-0 yenildi - Son Dakika
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Bilecik U12 Ligi'nde BAF kaybetmeye devam etti, evinde Vitraspor'a 4-0 yenildi

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Bilecik U12 Ligi\'nde BAF kaybetmeye devam etti, evinde Vitraspor\'a 4-0 yenildi
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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B gruplarında 4. hafta geride kaldı. B Grubu'nda BAF kendi evinde Vitraspor'a 4-0 yenildi; 4 Eylülspor ve Vitraspor 12'şer puanla liderliği paylaşıyor.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Gruplarında 4'üncü hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BAF) kaybetmeye devam ediyor.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A Grubu'nda Bozüyükspor ligden çekilirken, ligin 3'üncü haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Pazaryerispor'u 4-0 yendi. Gölpazarıspor, Demirköyspor 2018'i deplasmanda 1-0 mağlup ederken, ligden çekilen Bozüyükspor oynaması gereken Bozüyük Gücüspor hükmen 3-0 galip sayıldı. Ligin 3'üncü haftasını ise, Söğütspor haftayı BAY geçti. Ligin 4'üncğ haftasında Söğütspor- Bilecik Gençlerbirliğispor 5-0, Gölpazarıspor- Bozüyük Gücüspor 1-2, Pazaryerispor- Demirköyspor 2018'i 4-2 yendi. Ligin 4'üncü haftasını ligden çekilen Bozüyükspor BAY geçerken, 3'er puanlı Söğütspor, Gölpazarıspor, Bozüyük Gücüspor ilk üç sırayı paylaştı.

BFA kaybetmeye devam diyor

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde B Grubu'nda 3'üncü haftasında Vitraspor kendi evinde 1299 Bilecikspor Kulübünü 2-1 yenerken, Lefke Birlikspor deplasmanda Güneşspor'u 7-2'lik skorla geçti. 4 Eylülspor kendi evinde BFA'yi 4-1'lik skorla yenerken, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşılaşması gerekek Osmanelispor 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 4'üncü haftasında BFA kendi evinde Vitraspor'a 4-0 yenilirken, 4 Eylülspor deplasmanda Lefke Birlikspor'u 5-2 yendi. 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Osmanelispor'u 4-0 yenerken, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşılaşması gereken Güneşspor 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligde 4'te 4 yapan 4 Eylülspor ve Vitraspor 12'şer puanla liderliği paylaşırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 7, Osmanelispor 6 puanla lideri takip etti.

Kaynak: İHA
BilecikSporSon Dakika

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