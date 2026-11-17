Bilecik U14 Gençler Ligi 2026-2027 futbol sezonu başlarken, ligin ilk haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü gol oldu yağdı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin A ve B Grupları'ndan ilk hafta çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaparken, 31 kez fileler havalandı. B Grubu'ndan Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor Kulübü, 1969 Bilecikspor'u 12-0'lık skorla geçti. Vitraspor, Vezirhanspor deplasmanından 7-1'lık skorla dönerken, Söğütspor-Bilecik Gençlerbirliği Spor müsabakası 1-1'lik skorla sonuçlandı. Bu skorlar sonrasında 1299 Bilecikspor Kulübü averajla liderliğe yükselirken, Vitraspor aynı puanda lideri takip etti. Lifin ikinci haftasında yarın saat 13: 00'da Bilecik Sentetik Sahası'nda 1299 Bilecikspor Kulübü- Vezirhanspor, aynı saate İstasyon Sentetik Sahası'ndan Bilecik Gençlerbirliği Spor-1969 Bilecikspor, aynı saatte Bozüyük Sentetik Sahası'nda Vitraspor-Söğütspor karşı karşıya gelecek.

B Grubu'ndan ilk haftasında Bozüyük Gücüspor kendi evinde BFA'ya 5-1'lik skorla yenilirken, Lefke Birlikspor'da 4 Eylülspor'u 2-1'lik skorla geçti. İlk haftayı Osmanelispor BAY geçerken, BFA ve Lefke Birlikspor 3'er puanlı liderliği yaplaştı. Ligin ikinci haftasında yarın Bozüyük Sentetik Sahası'nda saat 13: 00'da Osmanelispor- Lefke Birlikspor, saat 15: 00'da Bozüyük Sentetik Sahası'nda 4 Eylülspor- Bozüyük Gücüspor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci haftasını ise; BFA BAY geçecek.