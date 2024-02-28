Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika
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Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun'da başladı

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun\'da başladı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 1600 sporcu mücadele ediyor. İlk gün dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Şampiyona 2 Mart Cumartesi günü sona erecek.

28.02.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Samsun'da başladı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başlayan şampiyonada 1600 sporcu kendi kategorilerinde mücadele verecek.

Müsabakaların ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları federasyon başkanı Niyazi Kurt, asbaşkanlar Tamer Arık ve Yakup Cin, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Şampiyona, 2 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika
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