Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek - Son Dakika
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Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek

03.06.2022 15:32

- Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, kortejle başladı Kocaeli'de bu yıl 14.'sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşle başladı.

- Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek

Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, kortejle başladı

KOCAELİ - Kocaeli'de bu yıl 14.'sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "1 milyon TL'lik ödül bütçemiz var. Altın kemerinin tutarı da 120 bin TL. Başpehlivanlarımızdan bir tanesine nasip olacak inşallah" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, bu yıl İzmit Atletizm Pisti'nde yapılacak. 3 gün sürecek organizasyonda binin üzerinde güreşçinin kol bağlaması bekleniyor. Kocaelili şampiyon güreşçi Ömer Aslantaş onuruna yapılan 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesinde tanıtım programı düzenlendi. Cuma namazından sonra İzmit Kent Meydanı'nda tanıtım yapıldı. Fevziye Cami'de kılınan cuma namazı sonrası kortej oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve başpehlivanlar, Cumhuriyet Bulvarın'daki kortejin önünde yer aldı. Davul, zurna ve cazgırlarla birlikte İzmit Kent Meydanı'na yürüyen korteje, çok sayıda güreşçi katıldı.

Genel Sekreter Gündoğdu, "Bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz. Desteklerimiz, belediye olarak artarak devam ediyor. Gençlik ve spor dairemizin bütçesi bundan 3-4 sene öncesinde 70-80 milyon lira civarındaydı. Bugüne geldiğimizde ise 200 milyon liraya çıkardık. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımız çerçevesinde, spor kulüplerimize destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yağlı güreşleri, Kocaelili başarıl güreşçi Ömer Aslantaş adına düzenlendiğini kaydeden Gündoğdu, "Bu sene toplam bine yakın güreşçi ter dökecek. 1 milyon TL'lik ödül bütçemiz var. Altın kemerinin tutarı da 120 bin TL. Başpehlivanlarımızdan bir tanesine inşallah nasip olacak" diye konuştu.

Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek
Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek
Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek
Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek
Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bine yakın güreşçi 120 bin TL'lik altın kemer için ter dökecek - Son Dakika

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