Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet - Son Dakika
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Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet

03.03.2022 09:41

- Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanpor, 5 Mart Cumartesi günü karşılaşacakları Spor Toto maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

- Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet

BİNGÖL - Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanpor, 5 Mart Cumartesi günü karşılaşacakları Spor Toto maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanpor, 5 Mart Cumartesi günü Spor Toto'yu konuk edeceği 22. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Merkez Karşıyaka Spor Salonunda baş antrenör Aykut Lale yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı. Spor Toto maçı dahil kalan 5 karşılaşmaya iyi bir hazırlık yapan Solhanspor, Efeler Ligi'nde kalmak için bu karşılaşmaların hepsinden mutlak galibiyet almak zorunda.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu aktaran Antrenör Aykut Lale, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Lale, "Bu haftaki maçtan ziyade önümüzde 5 maç var ve hepsi ayrı ayrı kıymetli bizim için. İlk maç hafta sonu Spor Toto maçı, çıkıp sonuna kadar oynayacağız. Tokat'a yenilmiş olabiliriz, sporun içinde bu var ama şansımız devam ediyor. 5 maç var ve ben kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bizden kazanmak için bizden iyi oynamaları lazım" dedi.

Taraftarı da maça davet eden Lale, "Gelmeleri çok hoş bizi desteklemeleri çünkü bu onların takımı. Çok fazla taşkınlık oluyor ve kulübümüze iyi yansımıyor bu. Onlardan ricam biraz daha sakin kalmaları. Takımı tabi ki destekleyecekler. Onları bekliyoruz her maça. Ama biraz daha sakin kalırlarsa biz bundan zararlı çıkmayız" diye konuştu.

Takımın pasörlerinden Onur Çukur, ligdeki yerleri için çok önemli bir maç olduğunu belirterek, "Bu hafta önemli bir maçımız var Spor Toto'ya karşı. Ligdeki yerimiz için çok önemli bir maç. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım güzel bir şekilde sonlandırırız haftayı" şeklinde konuştu.

Efeler Ligi'nde 18 puanı bulunan Bingöl Solhanspor 5 Mart Cumartesi saat 16.00'da merkez Karşıyaka Spor Salonunda Spor Toto ekibini konuk edecek.

Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet
Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet
Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet
Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet
Bingöl Solhanspor'da hedef mutlak galibiyet

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Efeler Ligi, Spor Toto, Bingöl, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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