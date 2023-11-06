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Günler sonra ortaya çıkan olay! Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu - Son Dakika

Günler sonra ortaya çıkan olay! Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu

Son Güncelleme: 06.11.2023 19:48

Borussia Dortmund'u deplasmanda yenen Bayern Münih'te takım otobüsü, maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel'i unutup yola çıktı. Otobüs şoförü durumu fark ederek geri döndü ve Tuchel otobüse bindi.

Alman devi Bayern Münih takım otobüsü, Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel'i unuttu. Durumu fark eden şoför, geri döndü ve Alman teknik adam otobüse bindi.

TUCHEL'İ UNUTTULAR

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih takım otobüsünün maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket ettiği kaydedildi.

GERİ DÖNÜP ALDILAR

Otobüs şoförünün, Tuchel'in yokluğunu hemen fark ettiği ve geriye döndüğü aktarıldı. Alman teknik adam, biraz geç de olsa otobüse bindiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Günler sonra ortaya çıkan olay! Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günler sonra ortaya çıkan olay! Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu - Son Dakika
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