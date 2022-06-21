Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak

21.06.2022 16:58

Hollanda Futbol Federasyonu, bundan böyle uluslararası turnuvalara katılacak kadın ve erkek sporcuların eşit ücret ve para ödülü alacağını duyurdu. Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uluslararası turnuvalarda eşit ücret sistemine 1 Temmuz'dan itibaren geçileceği ve 6 Temmuz'da başlayacak 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2022) uygulamaya konulacağı ifade edildi.

MİLLİ FUTBOLCULAR EŞİT HAKLARA TABİ TUTULACAK

Buna göre, uluslararası turnuvalara katılan tüm kadın ile erkek milli oyuncular, para ödülleri dahil eşit haklara ve çalışma koşullarına tabi tutulacak. Sponsorlar, ticari ortaklar ve reklamlardan elde edilen gelirler, maç başı ücretleri, maaş ile verilen ekstra ödüller bir havuzda toplanıp, milli oyunculara eşit oranda dağıtılacak. Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke oldu.

YORUMLAR
500
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hollanda, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement