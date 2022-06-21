Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak

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Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uluslararası turnuvalarda eşit ücret sistemine 1 Temmuz'dan itibaren geçileceği ve 6 Temmuz'da başlayacak 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2022) uygulamaya konulacağı ifade edildi.

MİLLİ FUTBOLCULAR EŞİT HAKLARA TABİ TUTULACAK

Buna göre, uluslararası turnuvalara katılan tüm kadın ile erkek milli oyuncular, para ödülleri dahil eşit haklara ve çalışma koşullarına tabi tutulacak. Sponsorlar, ticari ortaklar ve reklamlardan elde edilen gelirler, maç başı ücretleri, maaş ile verilen ekstra ödüller bir havuzda toplanıp, milli oyunculara eşit oranda dağıtılacak. Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke oldu.